Ümit Özdağ'dan Bakan Yumaklı'ya Sencer Solakoğlu Tepkisi: "Bu Kararı Geri Alın"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun işletmesine ait sertifikaların iptal edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. Özdağ, "Sayın Bakan, bu ülkeye çok zarar verdiniz. Bakın, bir gün bu iktidar değişecek. Bu yaptığınız kanunsuzlukların hesabını bir gün mahkemeler önünde vereceğinizi bilmiyor musunuz? Bundan sonra gelecek iktidarın sizden intikam almasını mı istiyorsunuz? Bu kararı geri alın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun işletmesine ait sertifikaların iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Sencer Solakoğlu'ndan çok bahsedildiğini duyması üzerine iki sene önce kendisini aradığını, çiftliğini ziyaret etmek için randevu rica ettiğini belirterek, Solakoğlu'nun nazik davranarak randevu vermesi üzerine arkadaşlarıyla birlikte Bursa'daki çiftliği ziyarete gittiklerini ifade etti.

Çiftliğin beklediğinin çok ötesinde bir yer olduğunu kaydeden Özdağ, yüzlerce büyükbaş hayvan olmasına rağmen bir tane karasineğin bulunmadığını, her yerin tertemiz olduğunu ve gübre kokusunun olmadığını aktardı. Çiftlikte basketbol sahası ve yüzme havuzu olduğunu belirten Özdağ, "Sadece temizlik değil, bilimsel anlamda çalışmanın da olağanüstü etkileyici olduğu, buzağı ölümlerinin sıfıra indiği, her buzağının ayrı ayrı doğar doğmaz sağlıklı koşullar içinde büyümesinin sağlandığı bir çiftlik" dedi.

Özdağ, Solakoğlu'nun Tarım Bakanı ve diğer tarım bakanlarıyla da ilişkilerinin çok iyi olduğunu, kendisine fikir danışıldığını, birçok kez Tarım Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yaptığını ve görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP de iktidarda olsa Türk tarımına faydalı hizmetler verebilecek bir insandan fikir almalarını önemli buldum. Bugün sabah Sencer Solakoğlu'nun çiftliğinin ruhsatının iptal edildiğini duyunca hemen kendisini aradım. 'Geçmiş olsun' dedim ve ne oldu diye sordum. Aklımdaki şey de şuydu: Sencer Bey bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını tarım konusunda yapıyordu ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bu konudaki yetkilisiydi ve bunun siyasi saiklerle yapılan bir ruhsat iptali olduğundan da emindim. Ne yazık ki bu görüşüm doğrulandı."

Yapmış olduğu siyasi açıklamalardan dolayı çiftliğinin ruhsatı iptal edilmiş. Şimdi buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum: Sayın Bakan, bu ülkeye çok zarar verdiniz. En son verdiğiniz büyük zarar, beyaz et üreticilerine vermiş olduğunuz zarardır. Türkiye'ye verdiniz bu zararı o politikanızla, dar görüşlü politikanızla ve şimdi bir cezalandırma aracı olarak Türkiye'nin en modern çiftliklerinden birisinin ruhsatını iptal ediyorsunuz. Bu artık siyaset değil. Başka bir şey yapıyorsunuz. Bu katlanılır da değil. Bakın, bir gün bu iktidar değişecek. Dünyada hiçbir iktidarın ilelebet sürdüğü görülmemiş. Hele otoriter rejimler, Sovyet modeli bile yıkıldı. İktidardan gitmeyeceği düşünülen Komünist Parti paramparça oldu, bugün yok. AKP iktidarının da son demlerini yaşadığının farkında değil misiniz? Bu yaptığınız kanunsuzlukların hesabını bir gün mahkemeler önünde vereceğinizi bilmiyor musunuz? Bundan sonra gelecek iktidarın sizden intikam almasını mı istiyorsunuz? Zaten siz 23 seneden beri intikam almıyor musunuz? Bu toplum yeterince ayrışmadı mı? Yeterince düşmanlık tohumu ekmediniz mi? Biz artık düşmanlık istemiyoruz. Biz barışan bir Türkiye istiyoruz. Bu kararı geri alın."

Kaynak: ANKA