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Özbekistan, hakkında 'uygunsuz konuşan' yabancıların ülkeye girişini yasaklıyor

Özbekistan, hakkında 'uygunsuz konuşan' yabancıların ülkeye girişini yasaklıyor
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Özbekistan Senatosu, 'uygunsuz konuşan' yabancıların ülkeye girişini yasaklayan yasa değişikliğini kabul etti. Yasa, halkın onuruna hakaret eden, ülkeler arası düşmanlık yaratan kişileri hedef alıyor ve 5 yıl boyunca bu tür kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Özbekistan Senatosunun açıklamasına göre, Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu, " Özbekistan'da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü'ne İlişkin Yasa" üzerinde değişiklikler yapılmasını kabul etti. Senato tarafından onaylanan yasa değişikliğine göre, Özbekistan'ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden veya bu tür eylemlerde bulunanların ülkeye girişi yasaklanacak. Bu kişiler, Özbekistan topraklarında bulunmaları halinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek haklarında sınır dışı işlemi yapılacak.

ÖZBEKİSTAN ALEYHİNE KONUŞANLAR İÇİN BİR LİSTE OLUŞTURULACAK

Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak. Dışişleri Bakanlığınca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

LİSTEDE YER ALAN YABANCI UYRUKLULAR 5 YIL BOYUNCA ÜLKEYE GİREMEYECEK

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak. Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderilen yasa değişikliği, imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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Yorumlar (1)

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