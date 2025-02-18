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Özbekistan Sağlık Yetkilileri İstanbul'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Özbekistan Sağlık Yetkilileri İstanbul'da İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
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Özbekistan Buhara Bölge Sağlık Dairesi Başkanı Elyor Oltiev ve heyeti, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iş birliği fırsatlarını tartıştı.

Özbekistan Buhara Bölge Sağlık Dairesi Başkanı Elyor Oltiev ve beraberindeki heyet, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iş birliği imkanlarının artırılması amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'i ziyaret etti.

Sağlık sistemine yönelik güncel konuların ele alındığı ziyarette, yenilikçi yaklaşımlar, bölgesel iş birlikleri ve hizmet kalitesini ileriye taşıyacak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, sağlık alanındaki istişarelerin hizmet kalitesinin artırılması ve toplum sağlığının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, ziyaretlerinden dolayı Özbekistan heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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