Özbekistan mutfağı Ankara'da tanıtıldı, Taşkent pilavı ikram edildi

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Özbekistan mutfağına ait yemekler, başkent Ankara'da tanıtıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen Özbekistan mutfağından yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ve birçok davetli katıldı.

Özbek mutfağına ait yemekleri yapan Özbekistan Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmad Xamdanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan'da farklı pilav türlerinin bulunduğunu ve bugün Taşkent'e özgü pilav hazırladıklarını söyledi.

Xamdanov, yaptıkları pilavın malzemelerinin tamamını Özbekistan'dan getirdiklerini aktardı.

Özbekistan'da pilavın sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda Özbek kültürünün bir parçası olduğunu belirten Xamdanov, "Özbekistan coğrafyasının farklı bölgelerinde çeşitli pilavlar var." dedi.

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Azizbek Salahiddinov da burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan arasında ortak tarihi ve kültürel değerler bulunduğunu belirterek, kurulan sofrayla bu dostluğu pekiştirmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yemekler davetlilere ikram edildi.

Kaynak: AA