Özbekistan, İran'a insani yardım malzemeleri gönderdi

Özbekistan, İran'a gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümet tarafından gönderilen insani yardım malzemelerinin birkaç kamyonla Türkmenistan üzerinden kara yoluyla İran'a ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada un, pirinç, şeker, makarna, ayçiçek yağı ve konserve gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerin yer aldığı insani yardımların Özbek yetkililer tarafından İran tarafına teslim edildiği belirtildi.

İnsani yardımları teslim alan İranlı yetkililer, Özbekistan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür ederken, bu yardımların iki ülke arasındaki dostluk, dayanışma ve karşılıklı destek geleneğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.