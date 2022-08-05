Özbekistan ile Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki ortak askeri tatbikatı başladı - Haberler

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Özbekistan ile Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki ortak askeri tatbikatı başladı

Özbekistan ile Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki ortak askeri tatbikatı başladı

Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda "Askeri ortaklık-2022" ortak askeri tatbikatı başladı.

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Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda "Askeri ortaklık-2022" ortak askeri tatbikatı başladı.

Yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelere karşı mücadelede iş birliği konusunun işleneceği tatbikatın açılışında Özbekistan Güney-Batı Askeri Birliği Komutanı Zaynabiddin İminov ve Tacikistan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Şaraf Egamzad da hazır bulundu.

Surhanderya vilayetinde bulunan Tirmiz poligonunda 100'den fazla Özbek ve Tacik askerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, Özbekistan silahlı kuvvetlerine ait askeri araç ve teçhizatlar da kullanılacak. Tatbikat kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla giren suç çeteleri tespit edilerek etkisiz hale getirilecek ve düşmanın saldırılarını püskürtme teknikleri gözden geçirilecek.

Afganistan ile Özbekistan'ın 144 kilometre, Tacikistan'ın ise 1344 kilometre ortak sınırları bulunur. Son dönemde Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetleri Afganistan ile sınır bölgelerinde farklı ortak tatbikatlar düzenliyor.

Tatbikat bir hafta sürecek.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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