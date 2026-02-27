Haberler

Özbekistan, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmadan endişeli olduğunu bildirdi

Güncelleme:
Özbekistan, Afganistan ile Pakistan arasında çıkan çatışmadan dolayı derin endişe duyduğunu açıkladı ve taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmadan derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "taraflara derhal ateşkes ilan etmeleri, itidalli davranmaları ve gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaları" çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Özbekistan tarafı, ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların yalnızca barışçıl yollarla, siyasi ve diplomatik diyalog aracılığıyla, devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
