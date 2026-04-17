Özbekistan'da yüzyıllardır yaşatılan sanat: Ahşap oymacılığı

Orta Asya'nın köklü kültürel mirası içinde önemli bir yer tutan ahşap oymacılığı, Özbekistan topraklarında yüzyıllar boyunca ustadan çırağa aktarılarak varlığını sürdürüyor.

Geleneksel motifleri, ince işçiliği ve derin anlam dünyasıyla dikkati çeken bu sanat, yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda halkın tarihini ve yaşam felsefesini yansıtan kültürel hafıza niteliği taşıyor.

Ahşap oymacılığı, Özbekistan'da yalnızca bir zanaat değil, ustadan çırağa aktarılan ve her eserde yeniden hayat bulan sanat şekli olarak öne çıkıyor.

Büyük İpek Yolu güzergahında şekillenen sanat

Özbek ahşap oymacılığının kökeni, bölgenin tarihsel ticaret ve kültür ağı olan Büyük İpek Yolu dönemine kadar uzanıyor. Bu süreçte farklı medeniyetlerle kurulan etkileşim, sanatın teknik ve estetik açıdan zenginleşmesine katkı sağladı.

Ahşap oymacılığı geçmişte özellikle dini mimaride önemli yer tutarken cami kapı ve pencereleri, medrese sütunları ve saray süslemelerinde kullanılan oyma motifler, dönemin estetik anlayışını da yansıtıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde gelişen üsluplar ise sanatın çeşitliliğini ortaya koyuyor. Buhara ustalarının eserleri ince ve karmaşık detaylarıyla öne çıkarken Hive geleneğinde bitkisel motiflerin yoğun kullanımı dikkati çekiyor. Semerkant ve Taşkent ise hem klasik hem modern yaklaşımların harmanlandığı merkezler olarak biliniyor.

Ahşap oymacılığında teknikler ve motifler

Ahşap oymacılığında kullanılan motifler yalnızca süsleme amacı taşımıyor, aynı zamanda sembolik anlamlar içeriyor. Bitkisel motifler doğayı ve yaşamın sürekliliğini temsil ederken, geometrik desenler düzen ve dengeyi simgeliyor.

Özbek ahşap oymacılığında kündekari, kabartma-oyma ve kafes gibi teknikler öne çıkıyor.

Ahşap parçaların çivi veya tutkal kullanılmadan birbirine geçirilmesiyle oluşturulan kündekari tekniği, çoğunlukla kapı, pencere ve mimari süslemelerde geometrik desenlerle uygulanarak hem estetik hem de yüksek ustalık gerektiren bir yapı ortaya koyuyor.

Kabartma oyma (rölyef) tekniği, desenlerin yüzeyden yükseltilerek işlendiği, bitkisel ve çiçek motiflerinin öne çıktığı ve özellikle kapı, sütun ile mobilyalarda yaygın olarak kullanılan en temel uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kafes tekniğinde ise ahşap tamamen oyularak geçirgen ve dantelimsi bir yapı oluşturulurken bu yöntem özellikle pencere, paravan ve dekoratif bölmelerde hem estetik hem de ışık ve hava geçirgenliği sağlayan işlevsel bir çözüm sunuyor.

Zanaattan sanata uzanan süreç

Ahşap oymacılığı, büyük sabır ve ustalık gerektiren çok aşamalı bir süreçle gerçekleştiriliyor. Ahşap oymacılığında abanoz, sedir, ardıç, çınar, armut ve ceviz gibi dayanıklı ve işlenmeye elverişli ağaç türleri tercih ediliyor.

Sandıklar, mihraplar, minberler, vaaz kürsüleri, Kur'an rahleleri, sütunlar, kapı ve pencere kanatları bu sanatın başlıca uygulama alanları arasında yer alıyor. Önce kağıt üzerinde tasarlanan motifler, daha sonra ahşaba aktarılıyor ve detaylı oyma ile parlatma işlemleriyle tamamlanıyor. Her bir eser, haftalar hatta aylar süren emeğin ürünü olarak ortaya çıkıyor.

Ahşap oymacılığı Özbekistan'da en çok mimari yapılarda kendini gösterirken bu sanat ayrıca rahle, kalemlik ve mücevher kutusu, süs tabağı gibi eşyalarda da yer buluyor.

Hive'deki İçan Kale, Buhara'daki Payi Kalon ve Semerkant'taki Registan gibi tarihi yapılar oyma sütunları, kapı ve pencereleri ile bu sanatın en görkemli örneklerini barındırıyor. Bu eserler, yalnızca mimari değil aynı zamanda dönemin sosyal ve dini yaşamını yansıtan kültürel varlıklar olarak kabul ediliyor.

Ahşap oymacılığı sadece anıtsal yapılarda değil, günlük kullanım eşyalarında da kendine yer buluyor. Sandıklar, kapılar, mobilyalar ve dekoratif eşyalar, bu sanatın modern hayattaki yansımaları arasında yer alıyor. Bu ürünler hem işlevsel hem de estetik değer taşımasıyla öne çıkıyor.

Bugün Özbek ahşap oymacılığı, modern tasarım anlayışıyla birleşerek yeni bir boyut kazanıyor. Geleneksel motifler çağdaş mekanlara uyarlanırken bu durum hem kültürel mirasın korunmasına hem de ekonomik değer üretimine katkı sağlıyor.

Ahşap oymacılığı geleneği, ustadan çırağa aktarılarak varlığını sürdürüyor

Ahşap oymacılığı yalnızca bir meslek olmanın ötesinde, geçmişten bugüne uzanan köklü bir kültürün izlerini taşıyan önemli bir sanat dalı olarak öne çıkıyor.

Ahşap oymacılığı geleneği, bugün de ustadan çırağa aktarılarak varlığını sürdürürken ülkede daha çok usta ve çırak geleneği sayesinde gençler bu sanatla yakından tanışma fırsatı buluyor.

"Bu sanat sabır, ruh ve tutku ister"

Taşkent'teki tarihi bir medresede ahşap oyma ustası olarak çalışan Şuhrat Rustamov, mesleğe 16 yaşında çırak olarak başladığını ve 12 yıllık çıraklığın ardından usta olduğunu söyledi.

Rustamov, bir eserin yapımının birkaç günden birkaç aya kadar sürebildiğini belirterek "Ahşap oymacılığı büyük sabır ister. Ahşap oymacılığı, ustadan çırağa aktarılan, sadece teknik değil, sabır, ruh ve tutku da öğreten bir gelenektir." dedi.

Ahşap işçiliğinde bugün teknolojik aletlerin kullanılmaya başlandığını ancak el işçiliğinin değerini koruduğunu ifade eden Rustamov, "El emeği ürünler kalite olarak her zaman daha fazla tercih ediliyor." diye konuştu.

Rustamov, ceviz ağacının en çok tercih edilen türlerden olduğunu belirtirken "Bir parça ahşap, ustasının elinde sadece şekil değil aynı zamanda anlam ve kimlik de kazanıyor." ifadelerini kullandı.