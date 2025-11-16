Özbekistan'da 'Gelecek Mirası' Uluslararası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Özbekistan'da, bu yıl ilk kez düzenlenen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yeni inşa edilen İslam Medeniyet Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla edebiyat, kültür, sanat, bilim, eğitim ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösterenleri teşvik etme amacıyla bu yıl ilk kez tertip edilen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri'nin takdim töreni düzenlendi.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı için Taşkent'te bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hazır bulundu.

Törende, edebiyat, kültür, sanat, tiyatro, bilim ve dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda üstün başarı gösteren yerli ve yabancı isimler ödüllendirildi.

Törende Tacikistan Halk Şairi Davlat Safarzoda kültür, Kazakistan Milli Drama Tiyatrosunun ünlü oyuncusu Yerkebulan Dayırov tiyatro ve sinema, Azerbaycan Halk Sanatçısı Alim Gasımov musiki, Türkmenistan Halk Sanatçısı Babasari Annamiradov resim, Özbekistan Uluslararası Tarım Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Dilfuza Egamberdiyeva bilim, eğitim ve dijital teknolojiler kategorilerinde Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri ve Kırgızistan Halk Yazarı Sultan Raev de Türk dünyası edebiyatına kazandırdığı eserler, modern ve geleneksel anlatıyı ustalıkla harmanlayan güçlü edebi kişiliği ve ortak manevi duyguları yansıtan çalışmalarından dolayı Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü ile ödüllendirildi.

Raev, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Türk dünyasının kültürel zenginliğini vurgulayarak "Henüz anlatamadığımız çok fazla ortak hikayemiz var. Bu ödül yalnızca şahsıma verilmiş bir takdir değil, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına, edebiyatına ve manevi değerlerine gösterilen önemin bir yansımasıdır. Bu özel ödülü özellikle İslam Medeniyeti Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla almak ise ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.