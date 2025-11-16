Haberler

Özbekistan'da 'Gelecek Mirası' Uluslararası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Özbekistan'da 'Gelecek Mirası' Uluslararası Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen 'Gelecek Mirası' Uluslararası Ödülleri töreninde edebiyat, kültür, sanat, bilim, eğitim ve dijital teknolojiler alanlarında başarılı isimler ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığı etkinliğe, Orta Asya Devlet Başkanları da iştirak etti.

Özbekistan'da, bu yıl ilk kez düzenlenen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri sahiplerini buldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yeni inşa edilen İslam Medeniyet Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kararıyla edebiyat, kültür, sanat, bilim, eğitim ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösterenleri teşvik etme amacıyla bu yıl ilk kez tertip edilen "Gelecek Mirası" Uluslararası Ödülleri'nin takdim töreni düzenlendi.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı için Taşkent'te bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de hazır bulundu.

Törende, edebiyat, kültür, sanat, tiyatro, bilim ve dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda üstün başarı gösteren yerli ve yabancı isimler ödüllendirildi.

Törende Tacikistan Halk Şairi Davlat Safarzoda kültür, Kazakistan Milli Drama Tiyatrosunun ünlü oyuncusu Yerkebulan Dayırov tiyatro ve sinema, Azerbaycan Halk Sanatçısı Alim Gasımov musiki, Türkmenistan Halk Sanatçısı Babasari Annamiradov resim, Özbekistan Uluslararası Tarım Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Dilfuza Egamberdiyeva bilim, eğitim ve dijital teknolojiler kategorilerinde Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri ve Kırgızistan Halk Yazarı Sultan Raev de Türk dünyası edebiyatına kazandırdığı eserler, modern ve geleneksel anlatıyı ustalıkla harmanlayan güçlü edebi kişiliği ve ortak manevi duyguları yansıtan çalışmalarından dolayı Gelecek Mirası Uluslararası Ödülü ile ödüllendirildi.

Raev, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Türk dünyasının kültürel zenginliğini vurgulayarak "Henüz anlatamadığımız çok fazla ortak hikayemiz var. Bu ödül yalnızca şahsıma verilmiş bir takdir değil, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına, edebiyatına ve manevi değerlerine gösterilen önemin bir yansımasıdır. Bu özel ödülü özellikle İslam Medeniyeti Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla almak ise ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.