Özbekistan'da af ilan edildi! 615 mahkum yararlanacak

Özbekistan'da 8 Aralık Anayasa Bayramı dolayısıyla 615 mahkumun yararlandığı af ilan edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

615 MAHKUM YARARLANACAK

Kararnameye göre 615 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 123'ü şartlı olmak üzere 343 hükümlü tahliye edilecek, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen hükümlüler arasında örgüt mensubu 9 kişi, 60 yaş üstü 23 kişi, 29 kadın ve 9 yabancı uyruklu bulunuyor.

Af kapsamındaki mahkumların topluma yeniden uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından, ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla, "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.