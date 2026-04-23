Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkede yaşayan farklı halkların çocuklarının katılımıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Başkent Taşkent'te, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk Okulu işbirliğinde Milli Sinema Sanatı Sarayı'nda program düzenlendi.

Bu yıl 7. kez uluslararası festival olarak düzenlenen etkinliğe yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Programda, Türkiye ve Özbekistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile yabancı misyon şefleri de yer aldı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Özbekistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı paylaşıldı.

Etkinlikte Taşkent Türk Okulu öğrencilerinin yanı sıra Özbek sanat okullarının öğrencileri ile Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Uygur, Kırım Tatar ve Türk milli kültür merkezlerinin çocuk halk oyunları ekipleri sahne aldı. Programda dans gösterileri sergilendi, şarkılar ve türküler seslendirildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 106. yıl dönümünü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri anarak devam eden Ulutaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Milli Mücadele döneminde milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

Ulutaş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin işgale boyun eğmeyeceğini ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini, birlik, beraberlik ve kardeşliğine sahip çıktığını tüm dünyaya ilan ederek, milli iradenin tecelligahı olmuştur." dedi.

"Sizler yarınların büyükleri değil, bugünün de kahramanlarısınız"

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen bir bayram olmasının anlamına işaret eden Ulutaş, şöyle devam etti:

"Bizler millet egemenliğimizin sizlere emanet olduğunu, şanlı bayrağımızın sizlerin sayesinde layık olduğu en yükseklerde dalgalanacağını, ülkemizin sizlerin omuzlarında yükseleceğini ve gelişeceğini gayet iyi biliyoruz. Çünkü gelecek sizsiniz. Sizleri yalnızca yarınların büyükleri olarak değil, bugünün, ülkemizin ve milletimizin en önemli parçaları olarak görüyoruz. Sizler bugünün de kahramanlarısınız."

Ulutaş, kendilerinin büyük bir ailenin parçaları olduğunun altını çizerek "Bu ailenin adı Türk dünyasıdır. Bu ailenin kolları Özbekistan'dan Azerbaycan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Altay Dağları'ndan Balkanlar'a kadar uzanmaktadır. Bu büyük ailede sizler gibi düşünen, birden ona kadar sizler gibi sayan, aynı hikayeleri dinleyen, bayramlarını, özel günlerini sizler gibi kutlayan, aynı kültürü ve aynı gelenekleri yaşayan milyonlarca kardeşiniz var. Yani bugün sadece burada değil kocaman bir coğrafyada bayram var." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla şekillenen Türkiye Yüzyılı ve Türk Dünyası Yüzyılı hedeflerinin çocuklara emanet edildiğini belirten Ulutaş, tüm çocukların bayramını kutladı ve etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Şenlik kapsamında çocuklar, şarkı, şiir ve dans gösterileriyle bayram coşkusunu doyasıya yaşarken festivale katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.