Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, CICA'da, Asya'da güven altyapısı konsepti önerdi

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkeler arasında öngörülebilir ilişkilerin kurulması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve çatışmaların önlenmesi amacıyla Asya'da güven altyapısının oluşturulmasına ilişkin bir konseptin hazırlanmasını önerdi.

Mirziyoyev, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Dünyanın derin değişimlerden geçtiğini ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Mirziyoyev, Asya'nın farklı bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmaların yalnızca ilgili bölgeleri değil, küresel ekonomiyi ve milyonlarca kişinin yaşamını da etkilediğini söyledi.

Mirziyoyev, tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve tarafların çıkarlarına saygı temelinde, barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çatışmaların daha da tırmanmasının önlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesinden ve Gazze'deki insani durumdan endişe duyuyoruz. Bu bölgede barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Asya'da güven altyapısı oluşturulması önerisi

Diyaloğun zayıflamasının yanlış kararlar ve çatışma riskini artırdığını söyleyen Mirziyoyev, CICA'nın temel hedeflerinden birinin Asya'da kapsamlı bir güven altyapısı oluşturmak olması gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, ülkeler arasında öngörülebilir ilişkilerin kurulması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve çatışmaların önlenmesinin önemini kaydederek, "Bu doğrultuda, Asya'da güven altyapısının oluşturulmasına yönelik bir konsept hazırlanmasını öneriyoruz. Bu konseptte CICA'nın gelişimine ilişkin temel yönler belirlenmeli, ülkeler arasındaki bağlantısallığın geliştirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi için somut önlemler öngörülmelidir." diye konuştu.

Bu kapsamda ulaşım ve enerji projelerinin, ticaretin, dijital bağlantıların yanı sıra kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Mirziyoyev, devletler arasındaki güvenin mevcut siyasi koşullardan bağımsız olarak kalıcı bir temele dönüşmesi gerektiğini aktardı.

Mirziyoyev ayrıca, Özbekistan'ın gelecek yıl Bağlantısızlar Hareketi'nin 20. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ve 2030'a kadar örgütün dönem başkanlığını üstleneceğini ifade ederek, Bağlantısızlar Hareketi ile CICA'nın, ortak amaç ve ilkeleri büyük ölçüde paylaştığını ve Taşkent'te düzenlenecek zirvenin, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve çatışmaların önlenmesi açısından önemli bir etkinlik olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA