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Oyuncu Vural Çelik'in Cenaze Töreni Detayları Açıklandı

Oyuncu Vural Çelik'in Cenaze Töreni Detayları Açıklandı
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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik için cenaze töreni Cumartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenecek. Çelik'in ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği belirtiliyor.

17 EKİM Perşembe günü hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze töreninin detayları belli oldu. 51 yaşında ölen oyuncu için Cumartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.Vural Çelik'in cenazesi namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı.Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi.

'2 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI HASTANEYE GİTTİ'

Vural Çelik'in menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan Çelik'in ölümüyle ilgili konuştu. Çelik'in çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Eve geldikten sonra Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor.Olay böyle. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Polis girdikten sonra kendisine baktım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek. Zaten kalp hastalığı vardı. Halkın içinden bir insandı, sevilen bir insandı. Sokağa çıktığı zaman yakın zamanda bir rol almamasına rağmen insanların ona gösterdiği sevgi onu tek mutlu eden şeydi zaten son zamanlarda. Kalp krizi gibi gözüküyor ama o neticede bir tahmin. Adli Tıp az sonra tam cevabı verecek" diye konuştu.

CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Özcan cenaze programının detaylarını da paylaşarak, "Cenaze işlemleri için Zincirlikuyu'ya götüreceğiz gasilhaneye sabah orada kefenlenecek, gerekli işlemler yapılacak. Sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazında cenaze namazı kılınacak. Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Annesi ve ablası Ordu'dan geldi. Ordu'dalardı. Kendisi bekardı, yalnız yaşıyordu.Vasiyeti Kilyos Mezarlığı'na defnedilmekti. Orada beraber olacağız." dedi. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Avrupa Yakası dizisindeki 'Kubilay' karakteriyle tanınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Vural Çelik Kalp Krizi Cumartesi

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