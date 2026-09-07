Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen başarılı oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Tören, Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarından ve rol aldığı oyunlardan oluşan videoların izlenmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven konuşmasında, törene Serhat Kılıç'ın bir dostu olarak katıldığını belirterek, "Bizim yolumuz Seksenler dizisinde kesişmişti. Ben kendisini daha önce biliyordum ama tanımıyordum. İtiraf etmek gerekirse ona gerçekten çok küçük bir rol teklif ettim. O da hiç dert etmedi ama o rolü öyle bir oynadı ki, öyle bir büyüttü ki, tabii diğer arkadaşlarımızla birlikte, bir anda bizim dizinin en önemli hikayesi haline geldi." dedi.

Kılıç'ın mutluluk, üzüntü gibi duyguları büyüterek yaşadığını dile getiren Güven, "Kamera önünde çok özel bir yetenekti. Sahnede çok farklı bir yetenekti ama orkestranın önünde de çok özeldi, çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığıyla insanları, özellikle de profesyonel müzisyenleri şaşırtmayı gerçekten çok seviyordu." şeklinde konuştu.

"Her zaman sevgi, saygı ve özlemle anılacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Kılıç'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Duyduğum andan itibaren uzun bir süre hiç konuşamadım. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissettiğim bir zaman dilimi olmadı." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle Haldun Taner Sahnesinde bir oyunun provalarında tanıştığını belirten İşsever, şunları kaydetti:

"Benim de provam vardı. İki prova arasında iki oyuncu sohbet ettik. İçimden 'Ne kadar saygılı, ne kadar enerjik, ne kadar iştahlı bir oyuncu' diye düşünmüştüm. Sonrasında takip ettiğimde de bu hiç değişmedi. Ödül aldığını öğrendiğim zaman hiç şaşırmadım çünkü gerçekten çok başarılıydı. Burada ne söylesem eksik kalacak. Ben tekrar herkese başsağlığı diliyorum. Yattığı yer incitmesin. Bu evde her zaman sevgi, saygı ve özlemle anılacak."

"Bilinenin aksine fazla ağlardı"

Oyuncu Ertan Saban, Kılıç ile son projede birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Kılıç'ın niteliğe önem verdiğine dikkati çeken Saban, "Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bilinenin aksine fazla ağlardı. Türkiye'yi güldüren kardeşim, on parmağında on bir yeteneği olan kardeşimdi. Son bir, bir buçuk senemizi beraber geçirme fırsatımız oldu. Daha önce de çalışmıştık beraber. Yan yanaydı odalarımız son projemizde. Herhalde bana göz kulak olsun diye yanıma verdiler." diye konuştu.

Oyuncu Bennu Yıldırımlar ise Kılıç ile tanışma hikayesini anlattı. Yıldırımlar, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hayata ve mesleğine tutkuyla yaklaşan, ailesine, sevdiklerine, ona emeği geçen tüm öğretmenlerine karşı vefasını esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaşımızdı. Meslektaş olarak bulunmaz Hint kumaşıydı. Provada yorulmayan, ekip ruhuna inanan, namuslu, samimi... Sahnede sırtını güvenle yaslayabileceğin, oyunu oynamaktan sonsuz keyif alan, hücrelerine kadar komple oyuncuydu. Mizah duygusunu elden bırakmadan, çelişkileri gören gözleriyle anlattığı hikayeleri unutulmaz. Sahne dışında da seyirci olarak onu izlemeye devam ettik. İyi bir gözlemci ve hikayeciydi. Sesi ve müziği de öyle."

Törende oyuncular Mahir İpek, Burak Altay, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar ve Emre Karayel, müzisyen Uğur Gülbaharlı ve dramaturg Dilek Tekintaş da konuşma yaparak Kılıç ile ilgili hatıralarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Sanatçının babası Mehmet Ali Kılıç ile tiyatrocu arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından cenaze omuzlara alınarak uğurlandı.

Kılıç'ın cenaze namazı, yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Oyuncunun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA