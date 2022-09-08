Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, kendisini ağaca asarak intihar etti Güncel Haberler Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi. Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncunun 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli , evinin bahçesinde kendisini astı. BAHÇEDEKİ AĞACA KENDİSİNİ ASTI Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Sürmeli Kocaeli Magazin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, kendisini ağaca asarak intihar etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.