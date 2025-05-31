Öykü Gürman, Isparta Gül Festivali'nde Sahne Aldı
Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Öykü Gürman, sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören konserde, Isparta Belediye Başkanı da müzisyene hediye verdi.
Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali kapsamında şarkıcı Öykü Gürman sahneye çıktı.
Isparta Belediyesi koordinasyonunda eski terminal bölgesinde gerçekleştirilen konserde Öykü Gürman, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yoğun ilgi gören konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Gürman'a ahşap oyma gül ve lavanta tablosu hediye etti.
Festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerin ardından 1 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel