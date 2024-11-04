Üye Girişi
Haberler

OYAK İnşaat, European Property Awards 2024'te Üç Ödül Kazandı

OYAK İnşaat, European Property Awards 2024'te Üç Ödül Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK İnşaat, İstanbul Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri ile European Property Awards 2024'te 'Residential Property', 'Residential High Rise Development' ve 'Residential Interior Show Home' ödüllerini kazanarak Avrupa'nın en iyi projeleri arasında yer aldı.

İSTANBUL Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri ile European Property Awards 2024'ten üç ödülle dönen OYAK İnşaat ; bu ödüllerle 'Residential Property', 'Residential High Rise Development' ve 'Residential Interior Show Home' kategorilerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını duyurdu.

1982 yılında faaliyetlerine başlayan OYAK İnşaat son olarak İstanbul ve İzmir'deki projeleri ile, 'Residential Property' (Konut Mülkiyeti Ödülü), 'Residential High Rise Development', (En İyi Yüksek Katlı Bina Ödülü) ve 'Residential Interior Show Home' (Örnek Daire İç Mimari Tasarımı Ödülü) kategorilerinde ödüller aldı.

AVRUPA'NIN EN İYİ PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLİYOR

European Property Awards'ta ödül kazanan projeler, 10 farklı coğrafi bölgede öne çıkan konut ve ticari projeleri geliştiren, tasarlayan veya danışmanlık yapan profesyonellerin ödüllendirildiği International Property Awards'a (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) katılma şansına da sahip oluyor. Böylece 1995'ten beri Avrupa'daki ticari ve konut projelerini ödüllendiren European Property Awards, uluslararası standartların oluşmasına da katkı sağlamış oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

 Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Kayyum atanan belediyenin önünde ortalık karıştı
İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.