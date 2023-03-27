Oxford ve Cambridge Üniversiteleri Tekne Yarışında Kıyasıya Rekabet Etti
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LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri üzerinde Oxford Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında düzenlenen erkekler tekne yarışını Cambridge takımı (solda) çizgiyi geçerek kazandı, 26 Mart 2023. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)
LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri üzerinde Oxford Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında düzenlenen erkekler tekne yarışını Cambridge takımı (solda) çizgiyi geçerek kazandı, 26 Mart 2023. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel