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Oxford ve Cambridge Üniversiteleri Tekne Yarışında Kıyasıya Rekabet Etti

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Oxford ve Cambridge Üniversiteleri Tekne Yarışında Kıyasıya Rekabet Etti

LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri üzerinde Oxford Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında düzenlenen erkekler tekne yarışını Cambridge takımı (solda) çizgiyi geçerek kazandı, 26 Mart 2023. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)

LONDRA, 27 Mart (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri üzerinde Oxford Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında düzenlenen erkekler tekne yarışını Cambridge takımı (solda) çizgiyi geçerek kazandı, 26 Mart 2023. (Fotoğraf: Stephen Chung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Cambridge 27 Mart Londra Güncel Haberler

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