Haberler

Çatıda biriken kar, jandarma aracının üzerine düştü: 2 yaralı

Çatıda biriken kar, jandarma aracının üzerine düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatıda biriken karlı kütlesinin jandarmaya ait bir aracın üzerine düşmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde çatıda biriken kar kütlesinin jandarmaya ait aracın üzerine düşmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden olan Ovacık ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ve etkili olan sağanakla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri düşmeye ve tehlike oluşturmaya başladı. İlçe genelinde bazı binaların önüne güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İlçe merkezinde jandarmaya ait bir aracın üzerine park halindeyken hareket ettiği sırada, çatıda biriken büyük bir kar kütlesi düştü. Olayda araç içerisinde bulunan 2 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personelleri, ilk müdahalelerinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda aracın tavanının çöktüğü, kar kütlesinin ön cama da isabet ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Çepni dahil çok sayıda isme gözaltı! DEM Parti'den tepki gecikmedi
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti