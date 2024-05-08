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Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı

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Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıkarken iki elinin parmaklarında görülen morarmalar dikkat çekmişti. Garipoğlu'nun cezaevinde düzenlenen iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine katıldığı ve parmaklarındaki morarmaların aslında siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı. Tamamlanan bilirkişi raporunun içerisinde Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de yer aldı.

Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı

RESİM KURSU FAALİYETLERİNE KATILMIŞ

Otopsi görüntülerinde ise Cem Garipoğlu ile ilgili bir detay dikkat çekmişti. Garipoğlu'nun 2 elinin parmaklarında morarmalar görülürken olayın sırrı da kısa sürede çözüldü. Garipoğlu'nun cezaevinde düzenlenen iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine katıldığı ve parmaklarındaki morarmaların aslında siyah mürekkep lekesi olduğu öğrenildi.

Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı

FETHİ KABİR TALEP EDİLDİ

Öte yandan mağdur Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından bilirkişi raporuna karşı bir dilekçe sunuldu. Dilekçede, Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca katledildiği ve olayın kamuoyu gündemine oturduğu belirtildi. Cem Garipoğlu'nun hakkında hükmedilen cezanın infazı sırasında intihar ettiğinin açıklanması üzerine toplumun büyük bir kesiminde Garipoğlu'nun intihar etmeyip cezaevinden firar ettiğine dair kanaat oluştuğu da dilekçede aktarıldı. Bunun üzerine 17 Ağustos 2023 tarihinde başsavcılığa başvurarak fethi kabir yapılması talep edildiği dilekçede belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçenin devamında, "Başsavcılığınız tarafından ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına müzekkere yazılarak 12 Kasım 2014 tarihli otopsi işlemine ilişkin fotoğraf ve video kayıtları celp edilmiş akabinde dosya bilirkişiye gönderilmiştir. Daha sonra bilirkişi tarafından kendisine teslim edilen materyaller içinde bulunan görseller rapor haline getirilmiştir" denildi.

Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı

BİR BAŞKA CESEDE DE SPERM BULAŞTIĞI DİLEKÇEDE YER ALDI

Dilekçede, daha önce Münevver Karabulut cinayeti hakkında tahkikat yürütülürken maktulün iç çamaşırı ile otopsi ve ilk inceleme yapıldığı, otopsi incelemesinin ilk aşamada hiçbir tıp eğitimi almamış olan bir teknisyen tarafından gerçekleştirildiği ve aynı eldivenle 11 otopsi işlemi yapıldığı açıklandı. Otopsi yapan teknisyenin eldiveninden maktulün iç çamaşırına aynı anda otopsi yapılan bir başka cesede ait sperm bulaştığı da dilekçede belirtildi. Cinayet mahallinde bulunan 700 bin dolar tutarındaki paranın kolluk tarafından tutanağa kaydedilmediği ve kaybedildiği de açıklanan dilekçede, "Kameraların kırık olmamasına rağmen 'kırıktır' şeklinde tutanak tutulması, faili yakalamaya giden kolluk görevlilerinin cinayet zanlısının kaçmasına imkan tanır türde yol vermesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cinayete iştirakten yargılanan Garipoğlu ailesi fertlerinin hiçbir delil olmaksızın tahliyesine karar verilmesi ve haklarında yurtdışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbirinin dahi uygulanmaması, bu gerekçelerle tarafımızca reddi hakim yoluna gidilmesi, reddi hakim taleplerimiz hakkında karar verilmeden kovuşturma yürüten ağır ceza mahkemesi başkanının re'sen dosyadan el çekmesi ve bir başka yargılamada Garipoğlu ailesi için beraat kararı vermiş bir hakim olduğunun ortaya çıkması gibi skandalların yaşanması, Garipoğlu ailesinin tesadüf denemeyecek zamanlarda manidar paylaşımlar yapması hasebiyle müvekkilde hasıl olan şüphenin giderilmesi söz konusu olamamıştır" ifadeleri kullanıldı. Dilekçede bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirten mağdur avukatı Epözdemir, fethi kabir işlemi yapılmasını ve sonuca göre ilgililer hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmasını talep etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Otopsi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Mutlu Sutcu:

Neden mezarın açılma kararını bu kadar zorlaştırıyor bu savcı.

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İSKOÇYALI:

Neden mezarın açılmasını istemiyorlar çünkü yaşıyor, adaletin olmadığı ülke de adalet bekliyorsunuz çok beklersiniz.

yanıt91
yanıt4
aristoteles:

Öldüğünü ispat etmeye çalışıyorlar cunkü ölmedi böylesine gizli tutulması gereken görüntüleri ortalığa aacmalarinon sebebi olduğunu böyle kanitlqmaya çalışmak

yanıt0
yanıt0
Salih Kandıralı:

Bozuk ekonomiyi unutturmak için böyle saçma sapan olaylar sürekli gündem olur. Biz de sazan gibi atlayıp zokayı yutarız.

119
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mstfa Uygr:

Başın ağriyorsa kimse baş ağrısını unutup kimse başka şeyler dusummez.Olayı buraya getirmen biraz garip.Bunolay 15 senedirmunutulmadi.

yanıt38
yanıt5
okancan:

biz de inandık. morarma neden se sadece tırnak içinde olmuş. boya hiç taşmamış tırnak dışına hayret

56
8
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Mustafa Yörükoglu:

İnt. vakalarinda genelde son hamle olarak int.dan vazgeçip bogazdan çıkarma için iple bogaz arasina parmagi ipe sokarma girişimi ile parmaklar ezilir ve morarir.

18
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yasin yaşaran:

Mezar acilsa bile DNA testinin dogru sekilde verileceginden bile herkes supheli

11
0
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ruhi kara:

Bir ilginçlik var. Boya parmak üzerinde değil; altında olur.

9
1
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yasin yaşaran:

Bir olayi aydinlatmak bu kadar zor olmamali adam yillarca mucadele ediyor

7
0
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