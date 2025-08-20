Otopark İşletmecisi, Park Ücreti Sebebiyle Tartıştığı Müşteriyi Vurarak Tutuklandı

Samsun'da park ücreti yüzünden çıkan tartışmada bir otopark işletmecisi, müşterisini tabancayla yaraladı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen otopark işletmecisi tutuklandı.

Samsun'da İlkadım ilçesinde park ücreti sebebiyle çıkan tartışmada müşterisi Murat S.'yi tabancayla vurarak yaralayan otopark işletmecisi Hikmet U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
