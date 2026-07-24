Usta Öğretici Hayatını Kaybetti
USTA ÖĞRETİCİYMİŞMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Demirer'in (42) Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.
USTA ÖĞRETİCİYMİŞ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Demirer'in (42) Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı