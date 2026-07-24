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Usta Öğretici Hayatını Kaybetti

Usta Öğretici Hayatını Kaybetti
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USTA ÖĞRETİCİYMİŞMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Demirer'in (42) Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.

USTA ÖĞRETİCİYMİŞ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Suna Demirer'in (42) Seydikemer Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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