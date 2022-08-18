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Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Güncel Haberler

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent dışından Gediz'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde önlem alan polis, şüpheliler N.R. ve F.S.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram afyon sakızı ve 5 ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

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