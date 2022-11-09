Otomobille TIR'a çarpıp, 2 arkadaşıyla yaralanan başpehlivanın durumu kritik

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şoförünün dönüş için manevra yaptığı tıra çarpan otomobilin sürücüsü başpehlivan Menderes Saltık ve yanındaki 2 arkadaşından Tugay Dinçtürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği belirtildi. Tedavisi süren Harun Çetin'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Dün saat 22.30 sıralarında, İzmir- Ankara kara yolu Yedi Eylül Parkı kavşağında meydana gelen kazada Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Menderes Saltık'ın kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir yönüne dönüş için manevra yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı tıra arkadan çarptı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile Harun Çetin ve Tugay Dinçtürk, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılardan Saltık ve Çetin, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Dinçtürk ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

BAŞPEHLİVANIN DURUMU KRİTİK

Sağlık durumu kritik olan yaralılardan, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşan Menderes Saltık, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tugay Dinçtürk ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aort diseksiyonu bulunan Saltık ile kaburgalarında kırıklar olan ve beyin travması geçirdiği belirlenen Dinçtürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan Çetin'in de hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Öte yandan kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan tır şoförü Sertan Sevinç, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaza yerinden kareler;