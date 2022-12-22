OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi yakınlarında otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Aykut Dündar ve Hasan Gülcan yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. Aykut Dündar'ın kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobille Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı 03 FR 856 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Aykut Dündar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan Hasan Gülcan da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.