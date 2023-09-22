Otomobille çarpışan 3 tekerli motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan 3 tekerli motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza, Osmancık ilçesi Çorum Caddesi Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 ambulans ve polis ekipleri geldi. Durumu ağır olan Dursun Danacı buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Akın Ö. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.