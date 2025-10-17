Otomobiliyle motosikletliye çarpıp ölümüne neden olan sanık: Çarptığımı fark etmedim

ANTALYA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'na (52) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Ahmet Doğru'nun (44) yargılandığı dava başladı. Sanık Doğru, mahkemedeki savunmasında Tekelioğlu ile yanındaki U.S.'nin tartıştığını, U.S.'yi tutmaya çalışırken direksiyonun sağa doğru manevra yaptığını öne sürerek, "Motosiklete çarptığımı fark etmedim. Bilerek ve isteyerek çarpmadımö dedi.

Olay, 15 Temmuz'da, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında 07 EPU 40 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yaptı. Tekelioğlu, saat 08.00 sıralarında ise sistem destek müdürü olarak çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. İş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile 07 YBB 36 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Doğru arasında, trafik ışıklarında tartışma yaşandı. Daha sonra yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden Ahmet Doğru, aracıyla motosiklete çarpıp, beraberindeki U.S. ile kaçtı. Motosikletten savrulan Tekelioğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tekelioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakındaki bir pazar yerine aracı park edip kaçan Ahmet Doğru ile U.S., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Doğru, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, U.S. ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Tekelioğlu'nun ailesi, araçta bulunan U.S.'nin de tutuklanması için savcılığa başvurdu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğru'nun kullandığı otomobilin camından bir kişinin, yanlarında motosikletle seyreden Mehmet Tekelioğlu'na kollarını uzatmaya çalıştığı, ardından Doğru'nun araçla motosiklete çarpıp düşürdüğü görüldü. Görüntünün devamında ise sürücü Ahmet Doğru'nun aracıyla hızla uzaklaştığı yer aldı.

'BİLEREK VE İSTEYEREK ÇARPMADIM'

Sanık Ahmet Doğru, Antalya 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Ahmet Doğru, "Ön sağ koltukta U.S. vardı. Aracı ben kullanıyordum. Arka koltuklarda 2 çalışan vardı. Maktulle ilk saat 08.00 sıralarında trafik ışıklarında karşılaştık. Araçta Kürtçe müzik çalıyordu. Sağ tarafıma motosikletiyle yanaşan maktul ile U.S. arasında Kürtçe müzik yüzünden tartışma çıktı. Maktul 'Vatan hainleri' dedi, küfretti. U.S. sinirle aşağı inmeye çalışırken, durdurdum. Yeşil ışık yandığında maktulün dönüp U.S.'ye tükürdüğünü gördüm. Sonra herkes yoluna devam etti. Bir ara motosiklet bize yanaşma hamlesi yaptı. Sonra tekrar küfretti. Sonra U.S.'yi tutmaya çalışırken direksiyon sağa doğru manevra yaptı. Motosiklete çarptığımı fark etmedim. Bilerek ve isteyerek çarpmadım. İşçileri inşaata bıraktıktan sonra olay yerine gidip bakacaktım ama polis ekipleri yanıma geldi, gidemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'EŞİM BÖYLE DÜŞÜNECEK BİRİSİ DEĞİLDİ'

Sanığın iddialarını kabul etmeyen maktulün eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "2002 yılında evlendik, 3 çocuğum var. 22 yıldır evliyim, eşimden bir tane küfür duymadım. Olay günü evdeydim. Eşim 'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Motosikletle yalnız gitti. Daha önce bir motosiklet kazası bile olmadı. Olaya ilişkin görgü ve bilgim yok. Şikayetçiyim. Arkadaşlarımızdan doğulu kişiler var. Eşim böyle düşünecek birisi değildi" diye konuştu.

'BABAM SAKİN BİR İNSANDI'

Maktulün oğlu Ali Tekelioğlu, "Olay zamanı Antalya'daydım. Olayı telefonla öğrendim. Sanığı hayatımda ilk kez görüyorum. Şikayetçiyim. Olayın Kürtçe müzikten dolayı gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Babam sakin bir insandı" dedi.

'BİZİM VE BABAMIN HAYALLERİ VARDI'

Babasını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten maktulün kızı Ayşe Tekelioğlu, "Olay zamanı ben de Antalya'daydım. Babam çok sakin bir insandı. Herkese küçük de olsa bir iyiliği dokunmuştur. Babamdan herkes iyi bahseder. Bizim ve babamın hayalleri vardı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

'MOTORLU ŞAHIS BİZE KÜFRETTİ'

Olay günü sanığın yanında oturduğunu belirten tanık U.S., "Ahmet Doğru benim teyzemin oğlu olur. Sabah inşaata çalışmaya gidiyorduk. Yol üzerinde 2 kişiyi daha aldık. Motosikletle ışıkta karşılaştık. Araçta camımız açıktı. Müzik açtık, dinliyorduk. Sonra motorlu şahıs bize dönerek küfretmeye başladı. Ben de 'Dayı bana mı söylüyorsun?' dedim. Sonra yolumuza devam ederken tükürdü. Aracın aynasını kırmaya çalıştı. Ben inecektim araçtan, Ahmet abi durdurdu ve kolumu tuttu. Sonra Ahmet abi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklete bilerek çarpmadı. Motorun araca dokunduğunu gördüm ama durmadık yolumuza devam ettik" dedi.

ARAÇTAKİ 2 TANIKTA OLAYA UYKUDA YAKALANMIŞ

Araçta tartışma esnasında uyuduğunu belirten İ.O., "Olayların yarısında uyandım. Uyandığımda tartışıyorlardı. Maktul hakaret etti, tükürdü" dedi.

Maktul Tekelioğlu ve U.S.'nin tartışmasını hatırlamadığını belirten araçtaki diğer tanık T.K. de "Ahmet Doğru'yu olaydan 2- 3 gün önce tanıdım. Olay günü araçtaydım. Uyuyordum. U.S. ile motosikletli şahsın birbirine küfrettiğini duydum. O kadar" diye ifade verdi.

'112'Yİ BEN ARADIM'

Yolda motosikletiyle ilerlerken kazayı gördüğünü ve 112'yi aradığını belirten tanık Ali A., "Kazayı gördüğümde durdum ve 112'yi aradım. İşe gidiyordum ama olaya konu aracı görmedim. Kırmızı ışıkta bekledikten sonra seyrimize devam ettik. Ben beklerken hiçbir tartışma duymadım. Solumdaki aynama baktığımda kaza anını gördüm. Araç durmadı plakasını almak istedim ama alamadım" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma sonrası üzüntüsünü dile getiren maktulün annesi Hanım Tekelioğlu, "Oğlumun küfrettiğini söylediler. Oğlum yolunda giderken önüne arabayı kırmışlar. Bana konuşmak için sıra gelmedi ama sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Torunlarım öksüz kaldı" dedi.

Ağabeyinin kavga edecek bir insan olmadığını belirten Ramazan Tekelioğlu da "Mahkeme heyeti tutukluluğunun devamına karar verdi. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Ölen abimi suçladılar. Abim sessiz bir karakterdi" diye konuştu.

Haber: İrem BAŞDAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,