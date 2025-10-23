Otomobilin Sistem Hatası Kazaya Neden Oldu

ADANA'da 7 ay önce sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobilin otoyolda ilerlerken 'Acil Durum Asistanı' sisteminin hatalı devreye girmesi nedeniyle aniden durup, kilitlenmesi sonucu kaza yaptığını belirten Avukat Süleyman Polat, zararını karşılamadığı gerekçesiyle aracı satın aldığı firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte yaşayan avukat Süleyman Polat, 27 Mart'ta 3 milyon 150 bin TL ödeyerek bir plazadan sıfır kilometre otomobil satın aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca aracını kullanan Polat'ın, 25 Eylül'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ilerlediği otomobilinin 'Acil Durum Asistanı' devreye girerek uyarı vermeye başladı. Otoyolun ortasında bir anda kilitlenip duran otomobil, sürücüsünün gaz ve direksiyon manevralarına da tepki vermedi. Bu sırada arkadan gelen bir araç, Polat'ın otomobiline çarptı. Yaşananlar ve kaza anı, otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Polat daha sonra otomobili satın aldığı plazaya giderek durumu anlattı. Firma yetkilileri ise Acil Durum Asistanı devreye girdikten sonra sürücünün kontrolü ele alması gerektiğini, araçta teknik bir sorun olmadığını savundu. Polat ise aracın kilitlenmesi sebebiyle kontrolü ele alamadığını, gaza basmasına ve direksiyonu çevirmesine rağmen aracın tepki vermediğini öne sürerek, aracın yenisiyle değiştirilmesi veya parasının iadesi için plaza hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA'ya açıklama yapan Süleyman Polat, kazanın tamamen aracın sistem hatasından kaynaklandığını öne sürdü. Kaza sonrasında durumu firma yetkililerine bildirdiğini ve aracın yenisiyle değiştirilmesi veya parasının iadesini istediğini söyleyen Polat, talebinin kabul edilmediğini anlattı. Polat, "Ölümle sonuçlanan bir kazaya karışmadım fakat kazanın meydana geldiği yerin otoyol olması, etrafta tadilat bulunması, diğer tarafta iş makinelerinin olması ve trafiğin yoğun olduğu bir zamana denk gelmesi nedeniyle olayı ucuz atlattım. Bu sistem, otomobilde sürücünün kalp krizi geçirmesi, bayılması veya uyuklaması durumlarında ilk olarak uyarı vermeye başlıyor. Daha sonra emniyet kemerini sıkarak sürücüyü uyarmaya çalışıyor. Hala tepki verilmediği takdirde araç kendiliğinden otomatik olarak yavaşlıyor ve güvenli bir yere park ediyor. Fakat bu kaza yaşanırken tamamen aracın kontrolü bendeydi ve uyanık vaziyetteydim. Araç yolun ortasında durunca, arkadan gelen otomobil gelip benim aracıma çarptı ve kaza meydana geldi" dedi.

'BÜTÜN İŞLEMLERİ UYGULAMAMA RAĞMEN SİSTEM DÜZELMEDİ'

Kazayı yaşadıktan sonra, firma yetkilileriyle olan diyaloglarını aktaran Polat, "Bu süreci yaşadıktan sonra aracın yetkili bayisine giderek sorun hakkında görüştüm. Araçla ilgilenen yetkililer bana, gaza basıldığı takdirde sistemin kendiliğinden iptal edilip aracın seyir halinde olacağını belirttiler. Ancak ben bütün işlemleri uygulamama rağmen sistem düzelmedi. O hızda giderken gaza basmamış olmam mümkün değil. Ayrıca araçtaki kamera kayıtlarında, hareket halinde olduğuma dair görüntülü kanıtlar da mevcut. Bana bu aracı hatalı ve kazalı haliyle yeniden iade etmeye çalışan yetkililere şunu sormak istiyorum. Aynı durumda kendileri kalsaydı, bu aracı kullanmak isterler miydi?" diye konuştu.

