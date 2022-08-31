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Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

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Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarptı.

Kazada N.E, H.E, M.E.A, A.E.A, A.C.E. ile M.Ş.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Fırat Güncel Haberler

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