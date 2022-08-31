Otomobilin kaldırımda yürüyenlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. U.D. idaresindeki 44 ADR 320 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada N.E, H.E, M.E.A, A.E.A, A.C.E. ile M.Ş.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Fırat Güncel Haberler

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