İzmit'te Otomobil Kafeye Girdi: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tramvay yolu üzerindeki kafeye girdi. Çarpışmanın etkisiyle sürücü M.Ö. ve kafedeki masada oturan ismi öğrenilemeyen müşteri yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından M.Ö., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, yaralı müşteri ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kafenin güvenlik kamerası tarafına yansıdı. Görüntüde; otomobilin kafeye girdiği, çarpmanın etkisiyle camın kırıldığı, masadaki 2 kişinin savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı