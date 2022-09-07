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Otomobilin çarptığı yaya öldü

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Otomobilin çarptığı yaya öldü

ADANA'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Hakan Erdoğan (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Hakan Erdoğan (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazadan sonra kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Erdoğan'a plakası alınmayan otomobil, çarptı. Kazadan sonra sürcü durmayarak olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Erdoğan, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Erdoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olay yerinde delil araştırması yapan polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Kıyıboyu Caddesi Adana Güncel Haberler

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