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Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

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Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sebahattin Tatar (69), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sebahattin Tatar (69), hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Eylül'de saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Sebahattin Tatar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DMG 89 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobille bariyerin arasına sıkışan Tatar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatar, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tatar, bugün hayatını kaybetti. Tatar'ın cenazesi, Hacıbeyli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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