Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ali Akyol, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
R.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dodurga Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akyol'a (76) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Akyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek