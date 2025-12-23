Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Suat Hoşaflı (37) idaresindeki 47 NN 447 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Canan Erçek'e (35) çarptı.

Ardından kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve yol kenarındaki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Erçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Suat Hoşaflı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor