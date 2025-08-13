Otomobilin Çarptığı Yavru Ayı Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden yola çıkan yavru ayıya çarptı. Ayı ölürken, araçta ise hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Bölge Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Ayı ise temizlik ekipleri tarafından alınıp gömüldü.