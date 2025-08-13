Otomobilin Çarptığı Yavru Ayı Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yavru Ayı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil tarafından çarpan yavru ayı hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, aniden yola çıkan yavru ayıya çarptı. Ayı ölürken, araçta ise hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Bölge Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Ayı ise temizlik ekipleri tarafından alınıp gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.