Haberler

Otomobilin çarptığı üniversiteli Eren, yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı üniversiteli Eren, yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Eren Yalçın Selvi (21), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Eren Yalçın Selvi (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selvi, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Eren Yalçın Selvi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Selvi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Eren Yalçın Selvi'nin yarın memleketi Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu