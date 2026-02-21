Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki P.S., 38 UH 485 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı.
M.D.G. idaresindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, Talas Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan P.S'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır