Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu bir inek telef oldu. Olay sonrası jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin çarptığı inek telef oldu.
Karabey köyünde İrfan E.K. idaresindeki 34 KZB 846 plakalı otomobil karayolu üzerinde bulunan ineğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası inek telef oldu araçta ise hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel