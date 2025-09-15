Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu bisiklet sürücüsü Mustafa Muhammed (27) hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü, aracını otobüs terminaline bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Muhammed'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muhammed, park halindeki bir aracın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası 54 AAS 885 plakalı otomobilin sürücüsü, aracını cadde üzerindeki şehirlerarası otobüs terminalinin servis bölümüne park ederek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.