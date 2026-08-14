Sapanca'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yol kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oynayan Cihangir Nalbantoğlu (3), otomobilin çarpması yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oyan Cihangir Nalbantoğlu'na, M.K.(47) idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı