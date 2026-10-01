Haberler

Otomobile çarpan kamyonetin bahçeye girdiği anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Otomobile çarpan kamyonetin bahçeye girdiği anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde İ.D. idaresindeki kamyonetin otomobile çarptıktan sonra bahçeye girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde İ.D. idaresindeki kamyonetin otomobile çarptıktan sonra bahçeye girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzdağ köyünde meydana geldi. İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki M.A.'ya ait 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet çitleri aşarak çevredeki bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.D. ve yanındaki yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotla ilgili Netanyahu'dan yeni açıklama: Radikalleştiğine dair bulgular var

Kaptanı bıçaklayan pilotta radikalleşme izi! Netanyahu açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulundu

MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulundu
Fatih Erbakan'dan fon vurgunu çıkışı! 'Açık bir dolandırıcılık'

Fatih Erbakan'dan "Fon vurgunu" çıkışı! İsim vermedi ama...
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Eski nişanlısını 5 kez bıçaklayıp öldürdü, 'iyi hal' indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı

Pişmanım dedi, ceza indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!