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Yola Çöp Atan Sürücüye Araç İçi Kamerasından Ceza

Yola Çöp Atan Sürücüye Araç İçi Kamerasından Ceza
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Bolu'da seyir halindeki bir otomobilden yola çöp atıldığı anlar, arkasındaki aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüler Bolu Belediyesi ihbar hattına iletildi; plakası tespit edilen sürücüye idari para cezası kesildi. Ceza makbuzu, aracın kayıtlı adresine gönderildi.

BOLU'da otomobilin camından yola çöp atıldığı anlar arkasından gelen otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Bolu Belediyesi ihbar hattına görüntülerin iletilmesinin ardından plakası tespit edilen aracın sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilden yola çöp atıldı. Araçtan yola çöp atılması, arkasından gelen otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Bolu Belediyesi ihbar hattına görüntülerin iletilmesinin ardından Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yola çöp atan aracın sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. Kesilen ceza makbuzunun sürücünün aracın kayıtlı olduğu adrese gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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