Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Hamit Vural idaresindeki 34 LS 9972 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Abdülgani Acar idaresindeki 27 GE 422 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkıp orta bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü Hamit Vural ve yolcu olarak bulunan Ferit Babahan, Veysi Bayraktar ve Bekir Sarıkaya yaralanırken, Mahmut Özkurt ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan 5 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mahmut Özkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.