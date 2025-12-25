Haberler

Tamir sırasında otomobile, başka bir araç çarptı; kaza kamerada

Tamir sırasında otomobile, başka bir araç çarptı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da oto tamir dükkanında motor tamir eden bir usta, başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, bir otomobilin motorunu tamir eden usta, başka bir otomobilin tamir ettiği araca çarpmasıyla yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bir usta, oto tamir dükkanı önünde bir otomobilin motorunu tamir etmeye başladı. O sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil hızla gelerek, tamir edilen otomobile çarptı. Usta, ani bir refleksle geriye doğru kaçıp, yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı