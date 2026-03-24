Adana'da Otomobilin Çarptığı Sürüdeki 7 Koyun Telef Oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 7 koyun telef oldu. Olay sonrası jandarma ve karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Kaza saat 16.20 sıralarında ilçedeki Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisinde meydana geldi. Durmuş Ali T. yönetimindeki 01 KS 100 plakalı otomobil, Onur Çakır'a ait koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 7 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı