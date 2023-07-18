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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

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Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan duran 55 SY 852 Selman Uyan idaresindeki ticari araca, Taner Taşdöven'in kullandığı 55 ACF 946 otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incele başlatıldı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıktan duran 55 SY 852 Selman Uyan idaresindeki ticari araca, Taner Taşdöven'in kullandığı 55 ACF 946 otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücü de yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incele başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

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