Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı - Haberler

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Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de otomobilin kar küreme aracının bıçağına saplanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin kar küreme aracının bıçağına saplanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ekipler bıçağa ok gibi sağlanan aracı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya yolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada, güzergahta yol açma ve tuzlama çalışması yapan 38 JH 290 plakalı kar küreme aracının sürücüsü önündeki kazayı görünce aniden frene bastı. Araç buzlanmanın da etkisiyle yolda istikametinden tersine döndü. Bu sırada aynı yolda seyir halinde bulunan V.S. yönetimindeki 34 TY 6894 plakalı araç kar küreme aracının bıçağına çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bıçağa ok gibi saplanırken, sürücü ile eşi F.S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kar küreme aracının bıçağından çıkarılan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kapanan yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

(Ali Göç/ İHA)

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil kar küreme aracının bıçağına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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