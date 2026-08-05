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İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Baba ve İki Çocuğu Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Baba ve İki Çocuğu Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet G. ile oğlu Ahmet G. ve kızı Ayza G. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet G. (40) ile oğlu Ahmet G. (8) ve kızı Ayza G. (3) yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ilıca Sokak'ta seyir halinde olan Ahmet G. yönetimindeki 16 BPG 345 plakalı motosiklet, Bizim Sokak'tan çıkan Mehmet S. (64) idaresindeki 16 SMS 86 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Ahmet G. ile çocukları Ahmet G. ve Ayza G. yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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