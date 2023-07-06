Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, dün akşam kent merkezi havaalanı kavşağında Fuat T. yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.