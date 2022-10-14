Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Henüz 20'lerinde olan 2 gencin cansız bedenleri morga götürülürken 23 yaşındaki sürücü ve ağır yaralanan bir kişi daha hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI YERDE CAN VERDİLER
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.